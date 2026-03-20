EUA e Israel atacam 16 navios de carga iranianos em portos do Golfo
compartilheSIGA
Estados Unidos e Israel atacaram 16 navios de carga iranianos em portos do Golfo nesta sexta-feira (21), informou a imprensa de Teerã.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Após o ataque aéreo americano-sionista, pelo menos 16 navios de carga (...) ficaram completamente carbonizados no incêndio", declarou um funcionário do governo da província de Hormozgan (sul), citado pela agência de notícias Tasnim.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur/mz/amj/pb/meb/fp