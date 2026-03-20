Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

'Tempestade perfeita de múltiplos fatores' provocou apagão de 2025 na Espanha e em Portugal

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/03/2026 07:12

compartilhe

SIGA

O grande apagão que afetou Espanha e Portugal em abril de 2025 foi provocado por uma "tempestade perfeita de múltiplos fatores", segundo o relatório final de um painel de especialistas publicado nesta sexta-feira (20).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O relatório confirma a incapacidade do sistema elétrico ibérico para administrar a sobretensão e descreve o incidente como o pior do tipo na Europa em mais de duas décadas. 

Também destaca que o apagão não foi provocado por uma causa única, e sim por uma "combinação de múltiplos fatores inter-relacionados". 

"Não há uma causa única. Foi uma tempestade perfeita de múltiplos fatores que contribuíram para o apagão", declarou Damián Cortinas, presidente do conselho de administração da ENTSO-E, a Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade.

"Foi o apagão mais grave que registramos no sistema elétrico europeu em mais de 20 anos", acrescentou Cortinas. 

"O fenômeno chave do incidente foi a ineficácia do controle da tensão dentro do sistema elétrico espanhol", ressalta o relatório, resultado do trabalho de 49 especialistas.

Segundo o documento, houve "flutuações de tensão e fenômenos de oscilações, que conduziram a desligamentos generalizados de produção na Espanha, em particular de locais baseados em conversores", uma tecnologia utilizada nas centrais de energias renováveis.

O incidente ocorrido em 28 de abril de 2025 provocou um apagão generalizado às 12h33 (horário espanhol). 

O apagão paralisou toda a Península Ibérica, que ficou sem energia elétrica, sem internet, sem rede móvel, com semáforos e terminais bancários desativados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mig-dlm-nal/abb/ahg/pb/fp

Tópicos relacionados:

consumo energia espanha portugal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay