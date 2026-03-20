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Princesa Mette-Marit da Noruega diz que foi 'manipulada e enganada' por Epstein

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Repórter
20/03/2026 06:24

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A princesa Mette-Marit, futura rainha da Noruega, afirmou que foi "manipulada e enganada" por Jeffrey Epstein, durante uma entrevista divulgada nesta sexta-feira (29), na qual explica sua relação com o criminoso sexual americano.

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A publicação de milhares de arquvios sobre o caso Epstein nos Estados Unidos no fim de janeiro revelou uma correspondência constante e, em muitos momentos, de tom íntimo entre 2011 e 2014 entre a princesa e o financista, que morreu na prisão em 2019.

Somadas a outros escândalos, as revelações mancharam a imagem da família real: várias pesquisas mostram que a maioria dos noruegueses se opõe atualmente a que Mette-Marit ascenda algum dia ao trono ao lado do príncipe herdeiro Haakon. 

"É claro que eu gostaria de nunca tê-lo conhecido", disse Mette-Marit durante a entrevista de quase 20 minutos com a emissora pública NRK.

"É extremamente importante reconhecer que não investiguei o passado dele com mais cuidado e também reconhecer que fui tão manipulada e enganada", afirmou.

Mette-Marit tentou acabar com as especulações sobre a natureza de sua relação com Epstein. 

"Era uma relação de amizade: acima de tudo, ele era um amigo para mim. Mas se a sua pergunta é se a relação tinha outra natureza, a resposta é não", concluiu.

Segundo as mensagens divulgadas pela imprensa norueguesa, ela escreveu a Epstein em 2011 que o havia "pesquisado no Google". 

Epstein já havia sido condenado em 2008 a pouco mais de um ano de prisão por solicitar os serviços sexuais de uma menor de idade. 

Em janeiro de 2013, Mette-Marit também se hospedou com uma amiga na casa do financista em Palm Beach, na Flórida, por quatro dias.

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phy/clr/arm/ahg/fp

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