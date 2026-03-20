Guarda Revolucionária do Irã anuncia morte de seu porta-voz em ataques dos EUA e de Israel
compartilheSIGA
A Guarda Revolucionária do Irã anunciou nesta sexta-feira (20) a morte de seu porta-voz, Ali Mohammad Naini, em bombardeios de Israel e dos Estados Unidos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo um comunicado do exército ideológico iraniano, Naini morreu "no covarde e criminoso atentado terrorista perpetrado pelo lado americano-sionista ao amanhecer".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur/mz/amj/meb/pb/fp