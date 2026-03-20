Grupo chinês Xiaomi investirá US$ 8,7 bilhões em IA em três anos

O grupo de tecnologia chinês Xiaomi vai investir pelo menos 8,7 bilhões de dólares (45 bilhões de reais) em inteligência artificial (IA) nos próximos três anos, afirmou seu fundador, Lei Jun, antes de destacar a "necessidade" de que todas as empresas se adaptem a uma "nova era".

A empresa, uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, cresceu rapidamente desde sua fundação em 2011 para produzir veículos elétricos, tablets e eletrodomésticos. E agora o grupo volta as atenções para a IA.

"No campo da IA, o nosso plano para os próximos três anos é investir pelo menos 60 bilhões de yuans (8,7 bilhões de dólares)", afirmou Lei na quinta-feira, durante o evento de lançamento do modelo mais recente do veículo elétrico da empresa, o SU7, sem especificar em que áreas o dinheiro será aplicado.

"Não há dúvida de que estamos a entrar numa nova era", afirmou. "As pessoas e as empresas devem adotá-la ativamente", acrescentou.

A Xiaomi apresentou três novos modelos de IA na quinta-feira, incluindo dois que foram testados de forma anônima em uma plataforma de desenvolvedores externos.

"Talvez tenhamos mantido um perfil relativamente discreto, mas o nosso progresso real pode ser muito mais rápido do que as pessoas de fora imaginam", ressaltou Lei.

A aposta da Xiaomi em IA, que começou no ano passado com o lançamento do seu primeiro grande modelo de linguagem, o MiMo-V2-Flash, é liderada pelo ex-pesquisador da DeepSeek Luo Fuli, que atualmente dirige uma equipe com idade média de 25 anos.

A Xiaomi se une a outras grandes empresas chinesas de tecnologia que competem para lançar ferramentas de ponta baseadas em IA.

A imprensa chinesa especula sobre o lançamento do modelo V4 de próxima geração da DeepSeek, que poderá chegar ao mercado em abril.

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