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Ataques na Rússia e na Ucrânia deixam dois mortos

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Repórter
20/03/2026 06:00

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Ataques russos no sul da Ucrânia provocaram a morte de uma mulher e feriram duas pessoas, incluindo uma criança, enquanto um homem morreu na Rússia em um ataque de drones lançados por Kiev, informaram nesta sexta-feira as autoridades dos dois países.

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"Durante a noite, os russos atacaram o distrito de Zaporizhzhia. Executaram dois ataques que destruíram residências privadas", publicou Ivan Fedorov, comandante da administração militar regional, no Telegram.

Ele acrescentou que uma mulher de 30 anos faleceu, enquanto um menino de 10 anos e um homem de 48 sofreram ferimentos após os bombardeios. 

Na Rússia, um homem morreu em um ataque com drones ucranianos na região de Belgorod, fronteiriça com a Ucrânia, informou o governador local, Viatcheslav Gladkov.

"Na localidade de Murom, um civil morreu em consequência de um ataque com drones", escreveu no Telegram. 

Os negociadores ucranianos e americanos se reunirão no sábado nos Estados Unidos em uma tentativa de reativar as conversações de paz com Moscou, informou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. 

Os diálogos entre Rússia e Ucrânia, impulsionados por Washington, foram paralisados com a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

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bur-ceg/lga/arm/lb/ahg/fp

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