Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente da Venezuela anuncia mudança no comando militar

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/03/2026 00:00

compartilhe

SIGA

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, substituiu nesta quinta-feira todos os membros do Alto Comando Militar, um dia após a destituição do ministro da Defesa, como parte das mudanças que realiza após a captura do presidente Nicolás Maduro em uma operação dos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Anuncio ao país a nomeação dos integrantes do Alto Comando Militar renovado que vão acompanhar o Ministro do Poder Popular para a Defesa, Gustavo González López", publicou Delcy Rodríguez em suas redes sociais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

afc/nn/lb

Tópicos relacionados:

governo venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay