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EUA e Japão anunciam projeto de energia nuclear de US$ 40 bilhões

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Repórter
19/03/2026 23:48

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Estados Unidos e Japão anunciaram nesta quinta-feira (19) um projeto de US$ 40 bilhões (R$ 210 bilhões) para construir reatores nucleares nos estados de Tennessee e Alabama, após uma reunião dos líderes dos dois países na Casa Branca.

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Os diálogos entre o presidente americano, Donald Trump, e a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, ocorrem depois que Tóquio aceitou, no ano passado, investir US$ 550 bilhões como parte de um novo acordo comercial com Washington. 

Na declaração conjunta desta quinta-feira sobre os chamados pequenos reatores modulares (SMR, sigla em inglês) também foi anunciado um investimento de 33 bilhões de dólares (R$ 173,5 bilhões) em instalações de geração de energia e gás natural na Pensilvânia e no Texas.

Em fevereiro, os dois países anunciaram a primeira parte de projetos por conta do novo fundo de investimentos, com compromissos de 36 bilhões de dólares em três projetos de infraestrutura.

A declaração desta quinta-feira assinala que os projetos garantiriam a segurança, ao "acelerarem o crescimento econômico de ambos os países, abrindo, assim, caminho para uma Nova Idade do Ouro da sempre crescente Aliança Japão-Estados Unidos". Os SMR serão construídos pela empresa nipo-americana GE Vernova Hitachi.

Estados Unidos e Japão também divulgaram hoje um plano de ação sobre o desenvolvimento de cadeias de suprimento de minerais críticos, em meio à preocupação com o papel dominante da China nesse setor.

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aha-bys/js/ad/nn/mvv

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