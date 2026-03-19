Flamengo vai enfrentar Estudiantes na Libertadores; Palmeiras cai em grupo acessível

O Flamengo, atual campeão, iniciará a defesa de seu título da Copa Libertadores em um grupo relativamente tranquilo, assim como o Palmeiras após o sorteio da fase de grupos realizado nesta quinta-feira (19) na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

O time carioca, que conquistou seu quarto título continental em 2025 ao derrotar precisamente o time alviverde por 1 a 0 em uma final 100% brasileira disputada em Lima, no Peru, está no Grupo A, onde enfrentará o Estudiantes de La Plata, um gigante regional com quatro troféus da Libertadores em seu currículo.

Nesse grupo, o elenco comandado pelo técnico português Leonardo Jardim, que assumiu o cargo há apenas quinze dias, após a demissão abrupta de Filipe Luís, também terá como adversários o Cusco, do Peru, e o Independiente Medellín, da Colômbia.

- Palmeiras tranquilo no Grupo F -

O Palmeiras, finalista do ano passado e três vezes campeão continental (1999, 2020 e 2021), também desponta como um dos principais candidatos ao título após ter sido sorteado para uma chave acessível, o Grupo F, ao lado do paraguaio Cerro Porteño, do Junior (Colômbia) e Sporting Cristal (Peru).

Outros confrontos que geram expectativa estão previstos para os Grupos C e G. No Grupo C, os holofotes se dividem entre o Fluminense — campeão de 2023 — e o Bolívar, que transformou a altitude de 3.600 metros de La Paz em uma fortaleza quase impenetrável. O Flu também vai jogar contra o venezuelano Deportivo La Guaira e o argentino Independiente Rivadavia.

O Grupo G, encabeçado pela LDU, campeã de 2008, promete muitas emoções, contando com a presença do Lanús (atual campeão tanto da Copa Sul-Americana quanto da Recopa) e do estreante Mirassol, a grande revelação de 2025, que despontou no cenário nacional com um surpreendente quarto lugar no Brasileirão apenas um ano após conquistar o acesso. Completa a chave o boliviano Always Ready.

No Grupo E, um dos mais acirrados, o Corinthians (campeão de 2012) vai enfrentar o uruguaio Peñarol, cinco vezes campeão sul-americano, o colombiando Independiente Santa Fe (que venceu o torneio Apertura de 2025), e o Platense, a revelação do futebol argentino após conquistar o título do Apertura no ano passado.

O Cruzeiro (campeão da Libertadores em 1976 e 1997) está no Grupo D, onde vai encarar o seis vezes campeão Boca Juniors, a Universidad Católica do Chile e o Barcelona do Equador.

- Formato da competição -

A fase de grupos é composta por oito grupos de quatro equipes cada, com as duas primeiras de cada grupo avançando para as oitavas de final.

Os times que terminarem em terceiro lugar em cada chave receberão, como prêmio de consolação, a oportunidade de disputar uma rodada de repescagem (em jogos de ida e volta) contra os segundos da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2026, com o objetivo de chegar às oitavas de final.

A final da Copa Libertadores será realizada em 28 de novembro, em Montevidéu.

O campeão da 67ª edição do principal torneio de clubes da Conmebol disputará a Copa Intercontinental da Fifa de 2026, a Recopa Sul-Americana de 2027, a Copa Libertadores de 2027 e a Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2029.

Grupo A

Flamengo (BRA)

Estudiantes de La Plata (ARG)

Cusco (PER)

Independiente Medellín (COL)

Grupo B

Nacional (URU)

Universitario (PER)

Coquimbo Unido (CHI)

Deportes Tolima (COL)

Grupo C

Fluminense (BRA)

Bolívar (BOL)

Deportivo La Guaira (VEN)

Independiente Rivadavia (ARG)

Grupo D

Boca Juniors (ARG)

Cruzeiro (BRA)

Universidad Católica (CHI)

Barcelona (EQU)

Grupo E

Peñarol (URU)

Corinthians (BRA)

Santa Fe (COL)

Platense (ARG)

Grupo F

Palmeiras (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

Junior (COL)

Sporting Cristal (PER)

Grupo G

LDU (EQU)

Lanús (ARG)

Always Ready (BOL)

Mirassol (BRA)

Grupo H

Independiente del Valle (EQU)

Libertad (PAR)

Rosario Central (ARG)

Universidad Central (VEN)

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