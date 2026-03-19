Neymar vai enfrentar San Lorenzo em sua volta à Copa Sul-Americana

Dezesseis anos depois, Neymar voltará a disputar a Copa Sul-Americana em 2026 pelo Santos, que foi sorteado para o Grupo D ao lado do San Lorenzo (Argentina), do Deportivo Cuenca (Equador) e do Recoleta (Paraguai).

O astro brasileiro retorna para competir no segundo torneio de clubes mais importante do continente, tendo participado anteriormente em 2010 — também pelo Peixe — quando tinha 18 anos e estava apenas no início de sua ilustre carreira internacional.

Seu retorno à Sul-Americana ocorre em um momento crucial de sua carreira, marcado por lesões recorrentes que comprometeram sua regularidade nos últimos anos.

Neymar, agora aos 34 anos, busca recuperar seu ritmo de jogo e voltar a brigar por uma vaga na Seleção Brasileira visando à Copa do Mundo de 2026, embora o técnico Carlo Ancelotti ainda não o tenha convocado.

A final da Copa Sul-Americana de 2026, cujo sorteio da fase de grupos foi realizado nesta quinta-feira (19) na sede da Conmebol, em Luque, nos arredores de Assunção, no Paraguai, está programada para o dia 21 de novembro, no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, na costa caribenha da Colômbia.

- Times tradicionais -

A edição deste ano vem sendo apontada como uma das mais fortes dos últimos tempos, com a participação de vários times tradicionais.

O Atlético-MG, vice-campeão da última edição do torneio, está no Grupo B acompanhado pelo peruano Cienciano, o venezuelano Academia Puerto Cabello e o uruguaio Juventud de Las Piedras.

Na chave C, o São Paulo enfrentará o Millonarios, o Boston River e o O'Higgins e no Grupo E, o Botafogo terá pela frente um duelo difícil contra o Racing Club, além de encarar o venezuelano Caracas FC e o Independiente Petrolero, da Bolívia.

O Grupo G também se destaca. Nele, o Vasco vai enfrentar o Olimpia de Assunção, o Audax Italiano, do Chile, e o Barracas Central, da Argentina.

O Grêmio está no Grupo F ao lado do chileno Palestino, do uruguaio Montevideo City Torque e do argentino Deportivo Riestra.

O gigante argentino River Plate — um dos principais candidatos ao título, apesar de não ter se classificado para a Libertadores este ano — jogará no Grupo H ao lado do Red Bull Bragantino, do Blooming, da Bolívia, e do Carabobo, da Venezuela.

Apenas o vencedor de cada um dos oito grupos se classifica para as oitavas de final, enquanto os segundos colocados devem buscar sua vaga em repescagens contra os oito terceiros colocados da Copa Libertadores.

Além de Neymar, a fase de grupos contará com diversos jogadores de destaque, como o veterano atacante colombiano Radamel Falcao García, do Millonarios.

A fase de grupos da Sul-Americana terá início na terça-feira, 7 de abril, e se encerrará no dia 28 de maio, uma quinta-feira.

O campeão do torneio se classificará para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2027.

Grupo A

América de Cali (COL)

Tigre (ARG)

Macará (EQU)

Alianza Atlético (PER)

Grupo B

Atlético-MG (BRA)

Cienciano (PER)

Academia Puerto Cabello (VEN)

Juventud de Las Piedras (URU)

Grupo C

São Paulo (BRA)

Millonarios (COL)

Boston River (URU)

O'Higgins (CHI)

Grupo D

Santos (BRA)

San Lorenzo (ARG)

Deportivo Cuenca (EQU)

Recoleta (PAR)

Grupo E

Racing Club (ARG)

Caracas FC (VEN)

Independiente Petrolero (BOL)

Botafogo (BRA)

Grupo F

Grêmio (BRA)

Palestino (CHI)

Montevideo City Torque (URU)

Deportivo Riestra (ARG)

Grupo G

Olimpia (PAR)

Vasco da Gama (BRA)

Audax Italiano (CHI)

Barracas Central (ARG)

Grupo H

River Plate (ARG)

Red Bull Bragantino (BRA)

Blooming (BOL)

Carabobo (VEN)

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