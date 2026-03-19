Luis Díaz é destaque da lista de convocados da Colômbia para amistosos contra Croácia e França

O atacante do Bayern de Munique, Luis Díaz, encabeça a lista de convodos da seleção colombiana para os amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, contra Croácia e França, anunciada pela federação local nesta quinta-feira (19).

Díaz terá a companhia de uma figura lendária: James Rodríguez, que recentemente assinou com o Minnesota United, da MLS.

Também foram convocados o lateral Daniel Muñoz, do Crystal Palace (Inglaterra), o meio-campista Richard Ríos, do Benfica, e o atacante Luis Suárez, do Sporting de Portugal.

A seleção colombiana, comandada pelo argentino Néstor Lorenzo, enfrentará a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando, no dia 26 de março. Três dias depois, jogará contra a França em Washington.

Sua principal estrela, Luis Díaz, chega em excelente momento. No jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, ele contribuiu com um gol e uma assistência na vitória por 4 a 1 sobre a Atalanta, da Itália.

Sua equipe avançou para a próxima fase com um placar agregado de 10 a 2.

Luis Suárez também brilhou na Champions League durante a vitória de virada do Sporting contra o Bodo/Glimt, da Noruega.

Após perder o jogo de ida por 3 a 0, o colombiano marcou o gol que levou a partida para a prorrogação, onde o time português balançou as redes mais duas vezes para completar uma vitória de virada por 5 a 0.

Um jogador que ficou de fora da convocação foi o atacante Jhon Durán, do Zenit de São Petersburgo. O atacante de 22 anos foi mais uma vez preterido na seleção colombiana. Ele não é chamado há um ano e meio devido a supostos conflitos com o restante do elenco.

Lista de convocados da Colômbia:

Goleiros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield/ARG), Camilos Vargas (Atlas/MEX), David Ospina (Atlético Nacional/COL).

Defensores: Jhon Lucumí (Bologna/ITA), Daniel Muñoz (Crysal Palace/ING), Dávinson Sánchez (Galatasaray/TUR), Deiver Machado (Nantes/FRA), Juan David Cabal (Juventus/ITA), Johan Mojica (Mallorca/ESP), Santiago Arias (Independiente/ARG), Yerson Mosquera (Wolverhampton/ING).

Meio-campistas: Jefferson Lerma (Crystal Palace/ING), James Rodríguez (Minnesota United/EUA), Jhon Arias (Palmeiras/BRA), Kevin Castaño (River Plate/ARG), Jáminton Campaz (Rosario Central/ARG), Juan Fernando Quintero (River Plate/ARG), Jorge Carrascal (Flamengo/BRA), Richard Ríos (Benfica/POR), Gustavo Puerta (Racing/ESP).

Atacantes: Luis Suárez (Sporting CP/POR), Luis Díaz (Bayern Munich/ALE), Johan Carbonero (Internacional/BRA), Carlos Gómez (Vasco da Gama/BRA), Jhon Córdoba (Krasnodar/RUS), Rafael Santos Borré (Internacional/BRA).

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