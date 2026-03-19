Espanha e Inglaterra se impõem nas oitavas da Liga Europa e da Conference League
compartilheSIGA
Espanha e Inglaterra brilharam nesta quinta-feira (19) nas oitavas de final das duas competições secundárias de clubes da Uefa, com Celta, Betis, Aston Villa e Nottingham Forest avançando na Europa League, e Rayo Vallecano e Crystal Palace progredindo na Conference League.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O Celta protagonizou a grande surpresa do dia ao vencer por 2 a 0 fora de casa um dos principais favoritos, o Lyon, que havia terminado a primeira fase na liderança e contra o qual o Celta havia empatado em 1 a 1, em casa, no jogo de ida.
A equipe francesa ficou com um jogador a menos aos 19 minutos, após a expulsão de Moussa Niakhaté por uma entrada dura em Javi Rueda, que viria a marcar o gol que abriu o placar para o time espanhol no segundo tempo (61').
O Lyon resistiu até o último instante, com chances de levar a partida para a prorrogação, mas suas esperanças se dissiparam por completo quando Ferran Jutglà marcou o segundo gol do Celta nos acréscimos (90'+1), logo antes de o Lyon sofrer mais uma expulsão: a do argentino Nicolás Tagliafico.
"A expulsão de Niakhaté aconteceu muito cedo. Tudo ficou muito difícil logo no início, dada a qualidade que o Celta possui", admitiu o técnico do Lyon, o português Paulo Fonseca.
No segundo confronto, o Betis reverteu a desvantagem de 1 a 0 sofrida na partida de ida, na Grécia, com uma vitória contundente de 4 a 0 sobre o Panathinaikos, em Sevilha, coroada pelo brasileiro Antony, autor do último gol do jogo.
"Não devemos nos acomodar agora. Temos que continuar e tentar ir o mais longe possível", disse o veterano técnico do Betis, o chileno Manuel Pellegrini.
Nas quartas de final da segunda competição de clubes mais importante da Europa, o Celta enfrentará o Freiburg, enquanto o Betis terá pela frente o Sporting de Braga.
O Rayo Vallecano avançou na Conference League — embora com um susto —, perdendo por 1 a 0 em casa para o Samsunspor, mas fazendo valer a vitória por 3 a 1 conquistada no jogo de ida, na Turquia.
O Rayo enfrentará agora o AEK Atenas nas quartas de final.
A Espanha já havia conseguido um feito inédito nesta semana, nas oitavas de final da Champions League, o principal torneio do continente, com Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid se classificando para as quartas de final.
- Roma eliminada -
Quanto aos times ingleses, o Aston Villa garantiu uma vitória por 2 a 0 em casa sobre o Lille, a quem já havia derrotado por 1 a 0 fora de casa, no jogo de ida.
Desta vez, a equipe de Unai Emery conquistou o triunfo graças aos gols de John McGinn (54') e Leon Bailey (86').
Com a eliminação do Lille, que se seguiu à do Lyon, a França dá adeus à Liga Europa.
O Nottingham Forest, que havia sofrido uma derrota por 1 a 0 em casa no jogo de ida, venceu por 2 a 1 na visita ao dinamarquês Midtjylland. O confronto acabou sendo decidido nos pênaltis (3 a 0 a favor do time inglês).
Nas quartas de final, o Aston Villa enfrentará o Bologna, enquanto o Nottingham Forest vai encarar o Porto, que eliminou o Stuttgart.
O Bologna eliminou seus compatriotas da Roma ao derrotá-los por 4 a 3 fora de casa, no estádio Olimpico da capital, graças a um gol no segundo tempo da prorrogação marcado por Nicolo Cambiaghi (111').
- Strasbourg evita naufrágio francês -
A outra equipe inglesa em ação nesta quinta-feira, o Crystal Palace, garantiu sua permanência na Conference League ao vencer por 2 a 1, na prorrogação, em sua visita ao time cipriota AEK Larnaca. Nas quartas de final, o Palace enfrentará a Fiorentina.
Ainda na Conference League, o Strasbourg, que empatou em 1 a 1 com a equipe croata Rijeka, garantindo sua vaga nas quartas de final, evitou que o dia se transformasse em uma catástrofe para os clubes franceses.
O gol dos alsacianos nessa partida foi marcado a vinte minutos do fim pelo jovem argentino Valentín Barco, garantindo que o confronto não fosse para a prorrogação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dr/ma/aam