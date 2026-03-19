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Veículos dos EUA atribuem pouso forçado de caça a disparo iraniano

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AFP
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Repórter
19/03/2026 19:12

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Um avião de combate americano precisou fazer um pouso forçado por causa de um disparo iraniano, informaram veículos de comunicação nesta quinta-feira.

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O Exército não informou se o avião foi alvo de um ataque. "Ele pousou sem contratempos, e o piloto está em condição estável", disse o capitão Tim Hawkins, porta-voz do Comando dos Estados Unidos para o Oriente Médio.

"Uma investigação está em andamento", acrescentou o capitão, sem confirmar se um disparo iraniano foi a origem da emergência, como indicaram as emissoras ABC e CNN, segundo as quais o avião pousou em uma base no Oriente Médio.

Os Estados Unidos perderam várias aeronaves desde o início de sua ofensiva conjunta com Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro. Treze militares americanos morreram desde o começo da guerra: sete em ataques de Teerã contra bases americanas no Oriente Médio e seis no acidente com seu avião.

O Exército americano registrou cerca de 200 militares feridos em sete países, dez deles gravemente, segundo um balanço divulgado no começo da semana.

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wd-es/jz/vel/lb

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