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Fifa aprova regra para aumentar número de treinadoras no futebol feminino

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Repórter
19/03/2026 19:00

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A Fifa deu sinal verde para uma regra elaborada com o objetivo de incentivar um número maior de treinadoras em suas competições de futebol feminino, principalmente na Copa do Mundo Feminina e na futura Copa do Mundo de Clubes Feminina. 

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"Para promover a igualdade de gênero", esses torneios "passarão a incluir, a partir de agora, uma exigência regulamentar de que a treinadora principal e/ou pelo menos uma das assistentes técnicas (...) sejam mulheres", afirmou a organização em um comunicado. 

Na Copa do Mundo Feminina mais recente, realizada em 2023 na Austrália e na Nova Zelândia, apenas 12 das 32 seleções nacionais participantes tinham uma mulher no comando de sua comissão técnica, uma proporção semelhante à observada no torneio anterior, na França, em 2019. 

O próximo Mundial feminino está programado para acontecer no Brasil em 2027. 

Seguindo o modelo que estreará em 2025 com a Copa do Mundo de Clubes ampliada, a Fifa lançará a versão feminina dessa competição em janeiro de 2028, em uma sede ainda a ser ainda definida.

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cfe/lle/dr/ma/aam

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