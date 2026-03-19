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Morreu Umberto Bossi, fundador do partido italiano Liga Norte

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Repórter
19/03/2026 18:48

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Umberto Bossi, político italiano de extrema direita que fundou o partido antimigração Liga Norte e defendeu a separação do norte da Itália, morreu nesta quinta-feira (19), aos 84 anos. 

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Líderes de direita na Itália prestaram homenagem a Bossi, entre eles a primeira-ministra, Giorgia Meloni, que disse que, "com a sua paixão política, ele marcou uma fase importante da história italiana e contribuiu de maneira fundamental para a formação da primeira coligação de centro-direita".

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ide/jxb/nn/lb/ic

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