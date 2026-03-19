Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Netanyahu nega que Israel tenha 'arrastado' EUA para a guerra

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/03/2026 17:25

compartilhe

SIGA

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, negou na noite desta quinta-feira (19) a versão de que Israel teria arrastado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a guerra com o Irã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"De verdade, alguém acredita que se pode dizer ao presidente Trump o que ele deve fazer?", comentou o premier em entrevista coletiva transmitida pela TV, na qual elogiou sua cooperação com o líder americano na guerra.

"Não acho que já tenha havido dois líderes tão coordenados quanto o presidente Trump e eu. Ele é o líder, eu sou seu aliado. Estamos vencendo, e o Irã está sendo dizimado", afirmou Netanyahu.

Depois de 20 dias de guerra, o Irã já não tem capacidade de enriquecer urânio nem de produzir mísseis balísticos, destacou o premier.

"O arsenal de mísseis e drones do Irã sofre uma degradação em massa e será destruído. Centenas de lançadores foram destruídos. Seus estoques de mísseis foram duramente atingidos, e o mesmo acontece com as indústrias que os produzem", afirmou Netanyahu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

del/dcp/an/pb/an/lb

Tópicos relacionados:

eua guerra israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay