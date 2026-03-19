Celta elimina Lyon de Endrick nas oitavas da Liga Europa
O Celta de Vigo eliminou o Lyon nas oitavas de final da Liga Europa ao derrotá-lo por 2 a 0 nesta quinta-feira (19), no jogo de volta do confronto, após um empate em 1 a 1 na partida de ida, na Espanha.
O Lyon sofreu um duro golpe diante de sua torcida ao ficar com um jogador a menos logo aos 19 minutos, com a expulsão do zagueiro Moussa Niakhaté por cometer uma entrada dura no lateral-direito Javi Rueda, jogador que viria a marcar o gol que abriu o placar para os galegos, no segundo tempo (61').
O Lyon resistiu até o fim, mantendo a chance de levar a decisão para a prorrogação. No entanto, suas esperanças foram por água abaixo quando o atacante Ferran Jutglà marcou o segundo gol do Celta nos acréscimos (90'+1), momentos antes de o time francês sofrer mais uma expulsão, a do lateral-esquerdo argentino Nicolás Tagliafico.
O Lyon havia se classificado para estas oitavas de final como o líder da fase de liga que reuniu 36 equipes, um feito que aumentou muito as expectativas de brigar por um título que nesta quinta-feira acabou escapando repentinamente.
Atualmente na quarta colocação da Ligue 1, o Lyon e seu astro brasileiro Endrick, deve agora focar em terminar entre os quatro primeiros de sua liga nacional para garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.
O Celta, atualmente sexto colocado na espanhola LaLiga, vai enfrentar o Freiburg, da Alemanha, nas quartas de final.
O Freiburg garantiu sua vaga nas quartas de final da segunda competição de clubes mais importante da Uefa nesta quinta-feira, ao golear o Genk, da Bélgica, por 5 a 1.
