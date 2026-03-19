MLS revela detalhes de sua temporada 'sprint' de 2027

Como parte de sua transição rumo ao calendário internacional, a MLS disputará uma temporada abreviada em 2027, composta por apenas 14 rodadas da temporada regular, além dos 'playoffs', que será batizada de 'Sprint Season', conforme detalhou a liga norte-americana nesta quinta-feira (19).

A MLS já havia anunciado, em novembro passado, que realizaria essa temporada com duração de apenas quatro meses, de fevereiro a maio, antes de, posteriormente, migrar para um formato que vai do verão à primavera (do hemisfério norte), alinhado ao das principais ligas do mundo.

Consequentemente, a partir da temporada 2027–2028, a MLS terá seu início em julho e coroará seu campeão no final de maio. Antes disso, a 'Sprint Season' oferecerá um campeonato relâmpago no qual as 30 equipes enfrentarão cada um de seus 14 rivais de conferência durante uma temporada regular que se estenderá de fevereiro a abril.

Os oito melhores colocados, tanto da Conferência Leste quanto da Conferência Oeste, avançarão para os 'playoffs', que contarão com jogos únicos até a final, em maio.

Essa transformação ocorrerá um ano após os Estados Unidos sediarem a Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, agora ao lado de Canadá e México, um evento no qual estão depositadas as esperanças para que o 'soccer' cresça em popularidade no gigante norte-americano.

A mudança no calendário, entre outras repercussões, permitirá que a janela de transferências da MLS se alinhe com o mercado internacional.

As equipes terão, assim, mais oportunidades de comprar e vender jogadores sem que essas transações impactem seus elencos no meio da temporada.

No atual formato da MLS, que realiza sua 31ª temporada este ano, o campeonato transcorre ininterruptamente por quase 10 meses, desde o início da temporada regular, no final de fevereiro, até o início de dezembro.

O Inter Miami, de Lionel Messi, é o atual campeão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gbv/raa/aam