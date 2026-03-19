Fifa se diz confiante em realizar Copa do Mundo com "todas as seleções" previstas

A Fifa deseja que a Copa do Mundo de 2026 ocorra "conforme o planejado", com a participação de "todas as seleções", apesar das dúvidas existentes em relação ao caso do Irã, na sequência da ofensiva armada lançada pelos Estados Unidos e por Israel.

Após uma reunião de seu Comitê Executivo nesta quinta-feira, na sede da organização em Zurique, o órgão máximo do futebol mundial expressou seu desejo "de ver todas as seleções participantes da Copa do Mundo competindo em um ambiente de 'fair play' e respeito mútuo".

"Temos um cronograma. Em breve teremos a confirmação das 48 seleções participantes, e queremos que [a competição] ocorra conforme o planejado", prosseguiu a Fifa em seu comunicado.

O presidente da entidade, Gianni Infantino, "fez um apelo pela paz e reafirmou o papel fundamental do futebol na união dos povos durante estes tempos de contínua turbulência geopolítica", sem mencionar explicitamente a situação no Irã.

Os Estados Unidos são a principal nação anfitriã da Copa do Mundo (de 11 de junho a 19 de julho), que tem também Canadá e México como sedes.

O Irã tem agendado o cumprimento de suas três partidas da fase de grupos em solo americano, embora o conflito em curso deixe esse plano em suspenso.

Mehdi Taj, presidente da Federação Iraniana de Futebol, declarou na quarta-feira que seu país está "boicotando os Estados Unidos", mas "não a Copa do Mundo", apontando, assim, implicitamente para a necessidade de realocar essas três partidas.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, declarou na terça-feira que sua nação está disposta a receber a seleção iraniana para suas partidas da primeira fase. No entanto, a Fifa ainda não se pronunciou sobre essa possibilidade, insistindo, em vez disso, em seu cronograma original.

Em 12 de março, o presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu que os jogadores iranianos não desfrutariam de total "segurança" caso viajassem para seu país, embora não tenha especificado a fonte da potencial ameaça contra eles.

O cronograma oficial prevê que o Irã enfrente a Nova Zelândia e a Bélgica em Los Angeles, e depois o Egito em Seattle, pelo Grupo G da Copa do Mundo.

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