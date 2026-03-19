Zelensky anuncia que negociadores ucranianos se reunirão com equipe de Washington nos EUA
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Negociadores ucranianos se reunirão com enviados de Washington nos Estados Unidos neste sábado (21), em uma tentativa de reativar o processo de paz paralisado em meio ao conflito no Oriente Médio, afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.
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"A equipe ucraniana — especificamente a ala política do grupo de negociação — já está a caminho, e esperamos uma reunião nos Estados Unidos neste sábado", disse Zelensky nesta quinta-feira (19), ao anunciar as primeiras conversas entre Washington e Kiev desde o início da guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã.
"Houve uma pausa nas negociações; é hora de encerrá-la", disse Zelensky.
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