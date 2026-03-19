Zelensky anuncia que negociadores ucranianos se reunirão com equipe de Washington nos EUA

Negociadores ucranianos se reunirão com enviados de Washington nos Estados Unidos neste sábado (21), em uma tentativa de reativar o processo de paz paralisado em meio ao conflito no Oriente Médio, afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"A equipe ucraniana — especificamente a ala política do grupo de negociação — já está a caminho, e esperamos uma reunião nos Estados Unidos neste sábado", disse Zelensky nesta quinta-feira (19), ao anunciar as primeiras conversas entre Washington e Kiev desde o início da guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã.

"Houve uma pausa nas negociações; é hora de encerrá-la", disse Zelensky.

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