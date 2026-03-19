Pretendido pelo Atlético, Cristian Romero prefere focar "na situação" do Tottenham

O zagueiro argentino Cristian Romero afastou as especulações sobre uma possível transferência para o Atlético de Madrid ao final da temporada, afirmando que sua prioridade é manter o Tottenham na Premier League.

Romero jogou como titular na quarta-feira, na vitória dos Spurs por 3 a 2 sobre o Atlético, um triunfo que não foi suficiente para garantir uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões, mas que serviu como um impulso moral para o clube londrino.

Na terça-feira, o técnico do Atleti, Diego Simeone, havia elogiado Romero, um jogador que está no radar dos 'colchoneros' há anos. Mas o capitão do Tottenham procurou minimizar o assunto durante uma entrevista com a imprensa espanhola após o jogo.

"O certo é que estou focado na situação que estamos atravessando no momento. Tenho um carinho profundo pelo clube e quero terminar a temporada da melhor maneira possível", declarou 'Cuti' Romero na zona mista do Tottenham Hotspur Stadium.

"O mais importante para mim, neste momento, é recuperar minhas energias para ajudar o Tottenham", acrescentou o campeão da Copa do Mundo de 2022 pela 'Albiceleste'.

Os Spurs puseram fim a uma sequência de oito jogos sem vencer e conquistaram sua primeira vitória sob o comando do técnico Igor Tudor.

O Tottenham (16º) vai receber o Nottingham Forest (17º) no domingo, no momento em que tem uma vantagem de apenas um ponto sobre a zona de rebaixamento.

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