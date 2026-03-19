Enzo Fernández está 'feliz' no Chelsea, garante seu treinador

O meio-campista argentino Enzo Fernández está "feliz" no Chelsea e "totalmente comprometido" com o projeto do clube londrino, garantiu nesta quinta-feira (19) seu técnico, Liam Rosenior.

O treinador explicou que conversou no início do dia com o jogador que, justamente nesta semana, após a eliminação dos 'Blues' da Liga dos Campeões ao ser derrotado pelo Paris Saint-Germain, fez comentários que pareciam sugerir que ele estaria considerando deixar Stamford Bridge ao final da temporada.

"Tive uma ótima conversa com o Enzo esta manhã no centro de treinamento. Não apenas sobre aquelas declarações, mas também sobre o futuro e as próximas partidas, que queremos vencer", declarou Rosenior.

"Eu diria que ele deixou muito claro para mim o quanto está feliz aqui, o quanto deseja vencer com esta equipe e a paixão que sente por este clube", garantiu ele.

Segundo o técnico inglês, Fernández disse a ele que suas palavras haviam sido "mal interpretadas" e que ele está "totalmente comprometido" com o Chelsea.

Em declarações à ESPN, o campeão mundial pela 'Albiceleste' em 2022 havia se recusado a desmentir os rumores sobre uma possível saída do Chelsea: "Não sei. Faltam oito jogos e a FA Cup. Tem a Copa do Mundo e, depois, veremos".

Enzo Fernández chegou ao Chelsea em 2023 por uma quantia impressionante de £ 107 milhões (cerca de R$ 750 milhões na cotação atual) e permanece sob contrato com o clube do sul de Londres até junho de 2032.

O Chelsea é atualmente o sexto colocado a Premier League, três pontos atrás da última posição da zona de classificação para a Champions League, atualmente ocupada pelo Aston Villa (4º).

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