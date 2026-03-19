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Guatemala limita estado de exceção às áreas mais afetadas por gangues

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Repórter
19/03/2026 15:36

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A Guatemala limitou o estado de exceção às áreas mais afetadas pela violência de gangues, que há dois meses mataram 11 policiais em diversos ataques, anunciou nesta quinta-feira (19) o ministro do Interior, Marco Antonio Villeda. 

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A medida abrange as áreas de fronteira com o México e Honduras. 

O presidente, Bernardo Arévalo, impôs estado de sítio em meados de janeiro, após ataques da gangue Barrio 18 em retaliação à intervenção em três presídios onde líderes da gangue haviam realizado rebeliões. 

O estado de sítio, que permitia prisões sem mandado, terminou um mês depois, e Arévalo decretou o estado de prevenção, menos restritivo, acompanhado de um reforço policial na Cidade da Guatemala e arredores. 

Villeda afirmou em coletiva de imprensa que o estado de prevenção foi prorrogado por duas semanas, mas se aplicará apenas ao departamento central da Guatemala, onde fica a capital, e a Escuintla (sul), áreas com os maiores índices de homicídios e criminalidade. 

"Precisamos continuar essas operações conjuntas" entre a polícia e o exército "para manter o controle", acrescentou.

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hma/axm/dg/aa

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