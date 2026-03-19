Trump afirma que não enviará tropas ao Irã
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O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (19) que não enviará tropas ao Irã, semanas após o ataque conjunto com Israel.
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"Se eu fosse enviar tropas, certamente não diria a vocês. Mas não vou enviar tropas", disse Trump a jornalistas durante um encontro com a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi.
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