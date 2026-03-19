Neymar tem novo técnico no Santos: Cuca

19/03/2026 13:12

O astro Neymar, em uma corrida contra o tempo para convencer Carlo Ancelotti a convocá-lo para a Copa do Mundo, tem um novo treinador no Santos: o clube anunciou Cuca nesta quinta-feira (19), após a demissão do argentino Juan Pablo Vojvoda.

Alexi Stival, "Cuca", assinou contrato até o final do ano, anunciou o ex-clube de Pelé em comunicado. 

"Eu vou muito animado, muito esperançoso. E, também, consciente da responsabilidade que a gente tem nesse momento difícil que o clube vive", disse o treinador, de 62 anos. 

O Peixe, que visita o Cruzeiro no domingo, somou apenas seis pontos em sete jogos no Campeonato Brasileiro e ocupa a 16ª posição, um ponto acima da zona de rebaixamento. 

Cuca estava sem clube desde agosto de 2025, quando deixou o Atlético Mineiro. Esta será sua quarta passagem pelo Santos, tendo comandado o clube em 2008, 2018 e entre 2020 e 2021.

