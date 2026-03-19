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Guerra no Oriente Médio 'ameaça a segurança alimentar global', afirma chefe da OMC

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AFP
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Repórter
19/03/2026 11:36

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A guerra no Oriente Médio representa uma ameaça grave para a segurança alimentar mundial, advertiu nesta quinta-feira (19) a diretora da Organização Mundial do Comércio (OMC), pedindo que as cadeias globais de abastecimento permaneçam abertas.

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O conflito no Oriente Médio "ameaça a segurança alimentar global, já que as interrupções no transporte e o aumento dos custos energéticos reduzem a oferta e elevam o preço dos fertilizantes", disse Ngozi Okonjo Iweala aos jornalistas em Genebra.

"Uma interrupção prolongada no fornecimento poderia se espalhar pelos sistemas alimentares, o que levaria os agricultores a reduzir o uso de fertilizantes e a cultivar menos culturas intensivas em insumos", acrescentou.

Também insistiu que é "essencial manter os canais de comércio global de alimentos abertos e previsíveis, permitindo que os suprimentos alimentares cheguem aonde são mais necessários".

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apo/nl/ag/rl/mab/eg/rm/fp

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