Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Mbappé é destaque na lista de convocados da França para amistosos contra Brasil e Colômbia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/03/2026 11:36

compartilhe

SIGA

O atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé, é o grande destaque da convocação da seleção francesa para os próximos amistosos contra Brasil e Colômbia, nos Estados Unidos, anunciada nesta quinta-feira (19) pelo técnico Didier Deschamps. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os 'Bleus' vão enfrentar a seleção canarinho no dia 26 de março, em Foxborough, Massachusetts, e, três dias depois, medirão forças com a seleção colombiana em Landover, Maryland. 

A inclusão de Mbappé nesta lista era incerta devido a uma lesão no joelho que o manteve afastado dos gramados por um mês. 

O atual artilheiro tanto da LaLiga quanto da Champions League retornou à ação na última terça-feira, durante a vitória por 2 a 1 sobre o Manchester City, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. 

Entre os demais convocados, se destaca a presença do goleiro Lucas Chevalier, que perdeu a condição de titular no Paris Saint-Germain. Ele se junta à lista ao lado do goleiro titular Mike Maignan (Milan) e de Brice Samba, goleiro do Rennes.

--- Lista de convocados da França:

Goleiros: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain), Mike Maignan (Milan/ITA), Brice Samba (Rennes)

Defensores: Lucas Digne (Aston Villa/ING), Malo Gusto (Chelsea/ING), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal/KSA), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), William Saliba (Arsenal/ING)

Meio-campistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), N'Golo Kanté (Fenerbahce/TUR), Manu Kone (Roma/ITA), Adrien Rabiot (Milan/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Atacantes: Maghnes Akliouche (Monaco), Rayan Cherki (Manchester City/ING), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Desire Doué (Paris Saint-Germain), Hugo Ekitiké (Liverpool/ING), Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur/ING), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern de Munique/ALE), Marcus Thuram (Inter Milan/ITA)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kn/dam/iga/aam

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay