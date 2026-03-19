Jovens Karl e Urbig são convocados pela 1ª vez pela Alemanha
Os jovens jogadores do Bayern de Munique, o meia-atacante Lennart Karl (de 18 anos) e o goleiro Jonas Urbig (de 22), foram incluídos pela primeira vez na lista de convocados do técnico Julian Nagelsmann para os amistosos que a Alemanha fará no final de março.
Lennart Karl e Jonas Urbig são as duas novidades na lista de 26 jogadores convocados por Nagelsmann para enfrentar a Suíça, em Basileia, no dia 27 de março, e Gana, três dias depois, em Stuttgart.
Cria das categorias de base do Bayern, Lennart Karl se firmou na equipe principal do time de Munique nesta temporada, atuando em 34 partidas (21 como titular) e marcando 8 gols, o mais recente deles na quarta-feira, contra a Atalanta, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.
O goleiro Jonas Urbig, por sua vez, se juntou ao Bayern em janeiro de 2025 e está cotado para suceder Manuel Neuer (que fará 40 anos no final do mês), cujo contrato expira no dia 30 de junho.
O centroavante do Arsenal, Kai Havertz, volta à seleção alemã, mas Jamal Musiala estará ausente nesta Data Fifa. Por estar se recuperando de dores no tornozelo, ele permaneceu em Munique como medida de precaução.
Em entrevista à revista Kicker no dia 1º de março, Nagelsmann explicou que esta lista de convocados para os amistosos de março seria muito semelhante ao elenco que ele selecionará para lutar pelo pentacampeonato na Copa do Mundo na América do Norte (11 de junho a 19 de julho). Ele deve anunciar essa lista definitiva durante a segunda semana de maio.
--- Lista de convocados da Alemanha:
Goleiros (3): Oliver Baumann (Hoffenheim), Alexander Nübel (Stuttgart), Jonas Urbig (Bayern de Munique)
Defensores (12): Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Gross (Brighton/ING), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid/ESP), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Anton Stach (Leeds/ING), Jonathan Tah (Bayern de Munique), Malick Thiaw (Newcastle/ING), Josha Vagnoman (Stuttgart)
Jogadores ofensivos (11): Serge Gnabry (Bayern de Munique), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Kai Havertz (Arsenal/ING), Lennart Karl (Bayern de Munique), Jamie Leweling (Stuttgart), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Galatasaray/TUR), Kevin Schade (Brentford/ING), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool/ING), Nick Woltemade (Newcastle/ING)
