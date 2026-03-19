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Chanceler do Irã diz que não haverá moderação em caso de novos ataques contra infraestrutura de energia

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Repórter
19/03/2026 11:26

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O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, advertiu nesta quinta-feira que não exercerá nenhuma "moderação" em caso de novos ataques contra sua infraestrutura de energia.

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"Nossa resposta ao ataque de Israel contra nossa infraestrutura utilizou apenas uma FRAÇÃO do nosso poderio", afirmou Araghchi na rede social X e acrescentou: "Não haverá nenhuma moderação se nossas infraestruturas forem atacadas novamente".

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bur/mz/ser/ahg-an/fp

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