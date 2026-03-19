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Ministro israelense chama guerra contra o Irã de 'bênção'

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AFP
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Repórter
19/03/2026 11:03

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Um ministro israelense afirmou nesta quinta-feira (19) que os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã são "uma bênção imensa" para o Estado hebreu, quase três semanas após o início da guerra no Oriente Médio. 

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"O debate não deveria ser sobre quando (a guerra) vai terminar, e sim sobre como vamos prolongar e aprofundar o dano causado", declarou Zeev Elkin, membro do partido de direita Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"Cada dia da campanha é uma bênção imensa para o Estado de Israel", acrescentou Elkin em declarações à rádio do Exército. 

Elkin integra o gabinete de segurança responsável por aprovar operações militares em larga escala. 

Israel e Estados Unidos lançaram ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, o que desencadeou uma guerra que se propagou pelo Oriente Médio.

Nesta quinta-feira, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que não há um "prazo definitivo" para o fim da guerra contra o Irã.

"Em última instância, será o presidente quem decidirá quando vamos dizer: 'Ok, cumprimos o que precisávamos'", declarou à imprensa.

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hba/mj/acc/jd/amj/mab/avl/fp

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