Ministro israelense chama guerra contra o Irã de 'bênção'

Um ministro israelense afirmou nesta quinta-feira (19) que os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã são "uma bênção imensa" para o Estado hebreu, quase três semanas após o início da guerra no Oriente Médio.

"O debate não deveria ser sobre quando (a guerra) vai terminar, e sim sobre como vamos prolongar e aprofundar o dano causado", declarou Zeev Elkin, membro do partido de direita Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"Cada dia da campanha é uma bênção imensa para o Estado de Israel", acrescentou Elkin em declarações à rádio do Exército.

Elkin integra o gabinete de segurança responsável por aprovar operações militares em larga escala.

Israel e Estados Unidos lançaram ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, o que desencadeou uma guerra que se propagou pelo Oriente Médio.

Nesta quinta-feira, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que não há um "prazo definitivo" para o fim da guerra contra o Irã.

"Em última instância, será o presidente quem decidirá quando vamos dizer: 'Ok, cumprimos o que precisávamos'", declarou à imprensa.

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