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Courtois sofre lesão na coxa e vai desfalcar Real Madrid contra o Bayern na Champions

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AFP
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Repórter
19/03/2026 11:03

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O goleiro belga do Real Madrid, Thibaut Courtois, sofreu uma lesão muscular na coxa direita e ficará afastado por várias semanas, anunciou o clube nesta quinta-feira (19).

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Consequentemente, a participação de Courtois nas quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique, está praticamente descartada. 

"Foi diagnosticada uma lesão muscular no reto femoral do quadríceps direito", especificou o Real Madrid, observando que a situação do jogador permanece "pendente de evolução". 

Segundo o jornal esportivo AS, o goleiro poderá ficar afastado por um mês e meio.

O jogador de 33 anos está, portanto, praticamente descartado para o confronto das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, cujo jogo de ida será disputado em 7 de abril, na capital espanhola, e o de volta, em 15 de abril, em Munique. 

Caso o Real Madrid avance às semifinais — programadas para as semanas de 28 de abril e 5 de maio —, sua participação também não estaria garantida. 

Courtois, que sentiu um desconforto durante o jogo de volta das oitavas de final contra o Manchester City (vitória por 2 a 1), foi substituído no intervalo pelo ucraniano Andriy Lunin, que deverá assumir a titularidade no gol nas próximas semanas.

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bur-dam/iga/aam

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