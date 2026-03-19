Secretário-geral da ONU pede o fim da guerra
O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta quinta-feira a Estados Unidos e Israel que acabem com a guerra contra o Irã antes que saia de controle, ao alertar para as "possíveis consequências trágicas" para os civis e para a economia mundial.
"Aos Estados Unidos e a Israel: já é mais do que hora de acabar com esta guerra, que corre o risco de sair completamente do controle", disse Guterres.
"Ao Irã, pare de atacar os seus vizinhos. Eles nunca fizeram parte do conflito", acrescentou.
