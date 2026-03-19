EUA podem retirar sanções ao petróleo iraniano já embarcado

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta quinta?feira (19) que Washington poderia "retirar as sanções" sobre o petróleo iraniano que já está embarcado e em alto?mar, diante da disparada incontrolável dos preços da energia devido à guerra no Oriente Médio.

Os comentários de Bessent ao canal Fox Business foram feitos após uma nova alta nos preços do petróleo e do gás, depois que o Irã atacou a maior central de gás natural liquefeito (GNL) do mundo, no Catar, e ameaçou destruir a infraestrutura energética da região.

Bessent acrescentou que o governo americano também poderia liberar mais petróleo de suas reservas estratégicas.

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