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EUA podem retirar sanções ao petróleo iraniano já embarcado

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Repórter
19/03/2026 10:30

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O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta quinta?feira (19) que Washington poderia "retirar as sanções" sobre o petróleo iraniano que já está embarcado e em alto?mar, diante da disparada incontrolável dos preços da energia devido à guerra no Oriente Médio. 

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Os comentários de Bessent ao canal Fox Business foram feitos após uma nova alta nos preços do petróleo e do gás, depois que o Irã atacou a maior central de gás natural liquefeito (GNL) do mundo, no Catar, e ameaçou destruir a infraestrutura energética da região.

Bessent acrescentou que o governo americano também poderia liberar mais petróleo de suas reservas estratégicas.

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bys/jz/mel/fp

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