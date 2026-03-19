Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

ONU: quase mil defensores dos direitos humanos foram assassinados na Colômbia entre 2016 e 2025

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/03/2026 09:43

compartilhe

SIGA

Um total de 972 defensores dos direitos humanos foram mortos na Colômbia desde 2016, ano da assinatura do acordo de paz com as guerrilhas das Farc, informou a agência de Direitos Humanos da ONU nesta quinta-feira (19). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Na Colômbia, ao longo da última década, os defensores dos direitos humanos têm sido submetidos a uma violência implacável, com uma média de quase 100 pessoas assassinadas por ano", afirmou a agência em comunicado. 

"É de partir o coração que a Colômbia continue sendo um dos lugares mais perigosos do mundo para ser um defensor dos direitos humanos", disse o alto comissário para os Direitos Humanos, Volker Türk, citado no comunicado. 

A agência observou que, durante o período analisado, de 2016 a 2025, "mais de 70% dos perpetradores foram identificados como atores armados não estatais". 

O relatório acrescenta que, durante o mesmo período, "foram registrados 2.018 casos de ameaças e ataques contra defensores dos direitos humanos", um número que representa apenas "uma fração da verdadeira magnitude do fenômeno". 

E destaca que, após a assinatura do acordo de paz de 2016 com as Farc, "foi identificado um aumento progressivo no número de assassinatos de defensores" dos direitos humanos.

Isso se refere a "disputas envolvendo atores armados não estatais em territórios anteriormente ocupados pelas guerrilhas das Farc-EP, onde o Estado não conseguiu manter uma presença abrangente para proteger as comunidades". 

O relatório aponta especificamente para grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas, mineração ilegal, extração ilegal de madeira e tráfico de pessoas, e critica "os altos níveis de impunidade e corrupção como fatores que contribuem para a violência".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ag/avl/meb/aa/fp

Tópicos relacionados:

colombia ddhh direitos politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay