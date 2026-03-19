Osimhen sofreu fratura no braço e Lang passará por cirurgia no polegar, informa Galatasaray

AFP
AFP
19/03/2026 09:32

O atacante nigeriano Victor Osimhen sofreu uma fratura no braço direito, enquanto seu companheiro de equipe no Galatasaray, o holandês Noa Lang, vai precisar passar por uma cirurgia no polegar, informou o clube turco nesta quinta-feira (19). 

O Galatasaray, que com a goleada de 4 a 0 sofrida diante do Liverpool em Anfield acabou sendo eliminado da Liga dos Campeões (apesar de uma vitória por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final), informou nesta quinta que Osimhen "sofreu uma fratura no antebraço direito, que foi imobilizado com gesso".

"Nos próximos dias, após exames adicionais, será tomada uma decisão a respeito de uma cirurgia", acrescentou o clube de Istambul, sem especificar por quanto tempo o atacante ficará afastado. 

Seu companheiro de equipe, Noa Lang, teve pior sorte. Ele havia entrado em campo especificamente para substituir o jogador nigeriano após o intervalo. 

O holandês, ao tentar desacelerar após dar uma arrancada, se chocou contra uma placa de publicidade, sofrendo um "severo corte no polegar da mão direita". 

"Ele será submetido a uma cirurgia em Liverpool nas próximas horas", acrescentou o clube em seu comunicado.

rba/ig/ea/pi/dam/iga/aam

c1 eng eur fbl osimhen tur

