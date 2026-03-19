Novo Parlamento da Tailândia confirma Anutin Charnvirakul como primeiro-ministro

O novo Parlamento da Tailândia confirmou nesta quinta-feira (19) Anutin Charnvirakul como primeiro-ministro, depois que seu partido venceu com grande folga as eleições de fevereiro.

"O Parlamento votou a favor de Anutin Chanvirakul como primeiro-ministro", anunciou o presidente da Câmara, Sophon Zaram.

Anutin recebeu 293 votos dos parlamentares recém-empossados para exercer o cargo de chefe de Governo, enquanto o seu principal adversário, o progressista Natthaphong Ruengpanyawut, recebeu 119. Outros 86 deputados optaram pela abstenção.

"Espero permanecer no meu cargo para servir ao povo por todo o tempo que for possível", disse Anutin à imprensa antes da sessão.

O novo governo tailandês precisará enfrentar as consequências da guerra no Oriente Médio, o fraco crescimento econômico e as persistentes tensões fronteiriças com o Camboja.

O partido de Anutin, o conservador Bhumjaithai, é favorável aos militares e à monarquia.

Nas eleições de fevereiro, o partido obteve o melhor resultado de sua história, após duas séries de confrontos na fronteira com o Camboja no ano passado.

O Bhumjaithai prometeu construir um muro na fronteira, manter todas as passagens fronteiriças fechadas e recrutar 100.000 soldados voluntários.

Anutin, um milionário de 59 anos, herdeiro de uma fortuna de família no setor de construção, foi eleito primeiro-ministro em setembro. Na ocasião, ele defendeu a saída de seu partido da coalizão de governo, iniciativa que provocou a queda da administração de Paetongtarn Shinawatra.

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