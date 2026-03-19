Irã vai boicotar os Estados Unidos, não a Copa do Mundo, afirma presidente da federação
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O Irã vai "boicotar os Estados Unidos, mas não a Copa do Mundo" de futebol, disse o presidente da Federação Iraniana, Mehdi Taj.
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Segundo o sorteio da Fifa, o Irã deve disputar as partidas da fase de grupos do Mundial nos Estados Unidos.
"Vamos nos preparar para a Copa do Mundo. Vamos boicotar os Estados Unidos, mas não a Copa do Mundo", declarou Taj em um vídeo divulgado pela agência de notícias Fars.
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