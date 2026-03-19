EUA ameaça destruir campo de gás do Irã em caso de novo ataque no Catar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quarta-feira destruir o campo de gás South Pars, no Irã, caso ocorram novos ataques contra a principal instalação de gás do Catar.

Em sua conta na plataforma Truth Social, Trump confirmou que Israel havia atacado South Pars e afirmou que os Estados Unidos não tinham conhecimento dessa operação, que levou Teerã a lançar uma ofensiva contra as instalações catarianas de Ras Laffan.

"Israel não fará novos ataques no que se refere ao extremamente importante e valioso campo de South Pars, a menos que o Irã, de forma imprudente, decida atacar um país inocente, neste caso, o Catar", publicou Trump.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

des/dw/lb