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EUA ameaça destruir campo de gás do Irã em caso de novo ataque no Catar

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AFP
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Repórter
19/03/2026 00:02

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quarta-feira destruir o campo de gás South Pars, no Irã, caso ocorram novos ataques contra a principal instalação de gás do Catar.

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Em sua conta na plataforma Truth Social, Trump confirmou que Israel havia atacado South Pars e afirmou que os Estados Unidos não tinham conhecimento dessa operação, que levou Teerã a lançar uma ofensiva contra as instalações catarianas de Ras Laffan.

"Israel não fará novos ataques no que se refere ao extremamente importante e valioso campo de South Pars, a menos que o Irã, de forma imprudente, decida atacar um país inocente, neste caso, o Catar", publicou Trump.

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des/dw/lb

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