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Polícia da Bolívia prende filho de ex-presidente

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Repórter
18/03/2026 23:06

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A polícia da Bolívia prendeu nesta quarta-feira um dos filhos do ex-presidente Luis Arce por um caso de suspeita de lavagem de dinheiro, após uma "perseguição" quando ele tentava fugir de carro, informou o Ministério do Interior.

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Marcelo Arce Mosqueira, 33, foi preso na cidade de Santa Cruz. Ele é investigado pelo Ministério Público juntamente com seu pai e seus dois irmãos mais novos. Autoridades não informaram os detalhes o caso.

O esquerdista Luis Arce governou a Bolívia de 2020 a 2025. Ele está preso em La Paz desde dezembro, por suspeita de corrupção quando exercia o cargo de ministro da Economia de Evo Morales (2006-2019).

Segundo o ministro do Interior, Marco Antonio Oviedo, a investigação inclui o suposto crime de "dano econômico ao Estado".

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jac/gta/nn/lb

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