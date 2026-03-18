Messi marca gol número 900 de sua carreira

O astro argentino Lionel Messi alcançou a marca de 900 gols em sua extraordinária carreira profissional nesta quarta-feira, no início da partida entre Inter Miami e Nashville SC, válida pelas oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf.

Aos sete minutos de jogo, o atacante recebeu uma assistência dentro da grande área do espanhol Sergio Reguilón, dominou a bola antes de disparar um chute de pé esquerdo que abriu o placar no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, cidade vizinha a Miami.

Messi tem agora 81 gols vestindo a camisa rosa do Miami, que se somam aos seus 672 gols pelo Barcelona e 32 pelo Paris Saint-Germain, além dos 115 pela seleção argentina.

O capitão do Inter, de 38 anos, havia marcado o 899º gol de sua carreira no dia 7 de março, a vitória por 2 a 1 sobre o DC United, pela 3ª rodada da liga norte-americana (MLS).

Quatro dias depois, ele não conseguiu balançar as redes na partida de ida do confronto contra o Nashville e, no último sábado, o técnico Javier Mascherano o poupou para o duelo da MLS contra o Charlotte.

O treinador queria que seu jogador atingisse o nível mais alto nesta quarta-feira, a fim de avançar na 'Concachampions', o principal objetivo do ano para o Inter que, em 2025, se sagrou campeão da MLS pela primeira vez.

Esta partida contra o Nashville SC também é muito especial para a franquia da qual David Beckham é coproprietário, pois marca a sua despedida do Chase Stadium.

O local serviu como casa do Inter desde a sua entrada na MLS, em 2020, até a mudança, prevista para o próximo mês, para o seu novo estádio, batizado de Nu Stadium.

Esta arena com capacidade para 26.700 espectadores, localizada nas proximidades do Aeroporto Internacional de Miami, será inaugurada no dia 4 de abril com uma partida da MLS contra o Austin, tendo Messi como a estrela e atração principal.

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