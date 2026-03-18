Irã ameaça destruir indústria energética regional se sua própria voltar a ser atacada

O Irã advertiu nesta quarta-feira (18) que destruirá a indústria petrolífera e gasífera de seus vizinhos regionais, considerados de interesse para os Estados Unidos, caso seu setor energético volte a sofrer danos.

"Advertimos mais uma vez que cometeram um grave erro ao atacar a infraestrutura energética da República Islâmica, cuja resposta já está em curso", anunciou a Guarda Revolucionária em um comunicado divulgado pela mídia iraniana.

"Se isso voltar a acontecer, os ataques contra sua infraestrutura energética e a de seus aliados não cessarão até que seja completamente destruída, e nossa resposta será muito mais severa do que os ataques desta noite."

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