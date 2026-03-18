Copom reduz Selic a 14,75%, primeiro corte em quase dois anos
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O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) reduziu nesta quarta-feira (18) sua taxa básica de juros, a Selic, pela primeira vez em quase dois anos, embora tenha pedido "cautela" diante da incerteza causada pela volatilidade dos preços dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio.
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A redução da Selic, que passa de 15% para 14,75%, era defendida pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que desde que voltou ao poder em 2023 sustenta a necessidade de cortar a taxa para estimular a economia brasileira.
A taxa básica de juros do Brasil é uma das mais altas do mundo.
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