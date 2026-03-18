Wall Street fecha em baixa preocupada com inflação

A Bolsa de Nova York encerrou em forte queda nesta quarta-feira (18), pressionada pela alta dos preços do petróleo em razão da guerra no Oriente Médio e pela postura prudente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) em relação à inflação.

O índice Dow Jones recuou 1,63%, o Nasdaq perdeu 1,46% e o S&P 500 cedeu 1,36%.

"Por enquanto, nada parece que vá impulsionar o mercado", declarou à AFP Steve Sosnick, da Interactive Brokers. "Os preços do petróleo têm sido uma fonte de volatilidade para os mercados acionários."

"Hoje não é exceção", observa Patrick O'Hare, da Briefing.com.

Os preços do petróleo se recuperaram nesta quarta-feira, com o barril de Brent, referência mundial, subindo mais de 5% durante a sessão após novos ataques a instalações energéticas críticas no Irã.

"É muito cedo para determinar a magnitude e a duração dos possíveis efeitos sobre a economia" desse conflito iniciado no fim de fevereiro com bombardeios dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, afirmou nesta quarta o presidente do Fed, Jerome Powell.

Em uma reunião de seu comitê de política monetária, o Federal Reserve decidiu manter as taxas de juros inalteradas pelo segundo ano consecutivo.

Os dirigentes do Fed estimam agora que a alta de preços nos Estados Unidos pode chegar a 2,7% até o fim de 2026. Em dezembro, projetavam uma inflação de 2,4%.

Os investidores também se mostraram decepcionados com os fracos números da inflação de preços ao produtor (PPI) em fevereiro nos Estados Unidos, explicou Sosnick. O índice subiu 0,7% em base mensal, ante 0,5% em janeiro.

No mercado de títulos, o rendimento dos papéis de 10 anos do Tesouro avançou bruscamente para 4,26% por volta das 20h15 GMT, em comparação com 4,20% no fechamento do dia anterior.

Entre as ações individuais, a rede de lojas de departamento Macy's teve uma alta de 4,73%, a 17,72 dólares.

A fabricante de artigos esportivos Lululemon Athletica (+3,84%, a 165,39 dólares) subiu após anunciar a nomeação de Chip Bergh, ex-CEO da Levi's Jeans, para seu conselho de administração.

Os papéis ligados ao setor de criptomoedas foram, por sua vez, afetados pela queda do Bitcoin.

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