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Com lesão no tornozelo, Barcola vai desfalcar PSG por várias semanas

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Repórter
18/03/2026 17:22

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O atacante francês Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain,  que marcou contra o Chelsea nas oitavas de final da Liga dos Campeões, sofreu uma "entorse ligamentar grave no tornozelo direito" e "ficará indisponível nas próximas semanas", anunciou o clube parisiense nesta quarta-feira (18). 

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Em grande fase como artilheiro, Barcola foi substituído no jogo contra os 'Blues' com uma expressão visível de dor. 

Sua ausência representa um duro golpe para o PSG antes das quartas de final da Champions, agendadas para a segunda e terceira semanas de abril. 

No Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain também se encontra em um momento decisivo da temporada. Atualmente, o time lidera com uma vantagem apertada de um ponto sobre o vice-líder Lens, embora tenha disputado uma partida a menos do que a equipe 'Sangue e Ouro'.

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bap/dam/dr/aam/cb

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