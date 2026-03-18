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Irã adverte sobre possíveis 'consequências incontroláveis' por ataques a usinas de energia

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AFP
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Repórter
18/03/2026 16:24

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O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, advertiu nesta quarta-feira (18) que os ataques contra infraestruturas energéticas podem ter "consequências incontroláveis", depois que o imenso campo de gás South Pars–North Dome foi alvo de um ataque durante a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra a república islâmica.

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"Isso complicará a situação e pode ter consequências incontroláveis, cujo alcance pode abranger o mundo inteiro", escreveu Pezeshkian no X.

O presidente do Parlamento, Mohammad-Bagher Ghalibaf, por sua vez, declarou no X que, diante dos bombardeios contra instalações energéticas, "vigora a lei do olho por olho e começa um novo nível de confrontação".

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bur-sjw/an/pb/am

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