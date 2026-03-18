Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Donnarumma diz que Vini Jr. deveria tentar 'ser querido por todo mundo'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/03/2026 16:02

compartilhe

SIGA

O goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, do Manchester City, perguntado sobre a forma como Vinícius Júnior comemorou os gols do Real Madrid no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, disse que o atacante brasileiro deveria tentar se comportar de uma forma que o permita "ser querido por todo mundo".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Vini balançou a rede duas vezes na vitória do Real por 2 a 1 sobre o City no Etihad Stadium, que confirmou a vaga do time merengue nas quartas da Champions, depois de vencer na ida por 3 a 0.

O brasileiro comemorou o primeiro gol fazendo um gesto de choro, supostamente em referência a uma faixa exibida pelos torcedores do time de Manchester durante a visita do Real Madrid em fevereiro do ano passado com a frase "Pare de chorar".

A faixa se referia à decepção de Vini por ter perdido a Bola de Ouro de 2024 para o volante espanhol Rodri, jogador dos 'Citizens'.

Mas foi a comemoração do segundo gol, nos acréscimos, que pareceu incomodar Donnarumma. O italiano se aproximou do brasileiro, que estava posicionado em frente à torcida inglesa, apontando para o nome em sua camisa.

Ao ser questionado sobre o incidente, Donnarumma disse: "Ele é um campeão e deveria ser amado por todos, eu disse isso a ele. Ele fez dois jogos excelentes, mas acho que alguém como ele deveria ser amado por todos. Ele deveria tentar fazer com que todos o amassem porque ele é um campeão".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jdg/bsp/dam/dr/cb/am

Tópicos relacionados:

campeones eng esp fbl liga

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay