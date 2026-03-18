'Assassinos' pagarão pela morte de Larijani, adverte líder iraniano Khamenei em mensagem
O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, advertiu nesta quarta-feira (18) em uma mensagem escrita que os "assassinos" responsáveis pela morte de Ali Larijani, ex-chefe de segurança nacional iraniano, pagarão por isso.
"Cada gota de sangue derramada tem seu preço, e os assassinos criminosos desses mártires terão que pagá-lo em breve", acrescentou Mojtaba Khamenei, que ainda não apareceu em público desde que assumiu o cargo após o assassinato de seu pai, o ex-líder supremo Ali Khamenei, no início da guerra.
Larijani morreu em um ataque lançado por Israel. O Irã confirmou sua morte na terça-feira.
