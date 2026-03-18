Assine
overlay
Início Internacional
'Assassinos' pagarão pela morte de Larijani, adverte líder iraniano Khamenei em mensagem

Publicidade
Carregando...
AFP
AFP
Repórter
18/03/2026 14:32

compartilhe

SIGA

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, advertiu nesta quarta-feira (18) em uma mensagem escrita que os "assassinos" responsáveis pela morte de Ali Larijani, ex-chefe de segurança nacional iraniano, pagarão por isso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Cada gota de sangue derramada tem seu preço, e os assassinos criminosos desses mártires terão que pagá-lo em breve", acrescentou Mojtaba Khamenei, que ainda não apareceu em público desde que assumiu o cargo após o assassinato de seu pai, o ex-líder supremo Ali Khamenei, no início da guerra.

Larijani morreu em um ataque lançado por Israel. O Irã confirmou sua morte na terça-feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay