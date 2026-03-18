Assine
overlay
Início Internacional
Próximo porta-aviões da França se chamará 'França Livre', diz Macron

Publicidade
Carregando...
AFP
AFP
Repórter
18/03/2026 13:44

compartilhe

SIGA

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou nesta quarta-feira (18) que o próximo porta-aviões de seu exército, que será o maior navio de guerra da Europa, se chamará "La France Libre" ("A França Livre"). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Este navio substituirá o único porta-aviões da França, o Charles de Gaulle, e seu nome faz referência ao movimento de resistência liderado pelo general contra a ocupação nazista da França durante a Segunda Guerra Mundial. 

A previsão é que o porta-aviões entre em serviço em 2038. 

"Eu queria que nosso futuro porta-aviões seguisse os passos do general de Gaulle. Sua vida, seu destino", disse Macron em um estaleiro na cidade de Indret, no oeste da França.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

vl-as/ah/jvb/ahg/aa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay