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Chefe do narcotráfico ligado a magnicídio no Equador em 2023 é capturado na Colômbia

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Repórter
18/03/2026 13:44

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As autoridades colombianas detiveram o narcotraficante equatoriano Ángel Aguilar, vinculado ao assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio, em 2023, pouco antes das eleições no Equador, informou nesta quarta-feira (18) o departamento de migração.

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Villavicencio, então um dos candidatos presidenciais mais populares, foi assassinado a tiros por um pistoleiro colombiano ao sair de um comício em Quito, uma semana antes das eleições gerais daquele ano.

Aguilar chegou ao aeroporto de Bogotá em um voo vindo do México e foi preso imediatamente como integrante de Los Lobos, a maior organização narcotraficante do Equador, e por sua "suposta participação como autor intelectual" do magnicídio de Villavicencio, indicou a Migração Colômbia em um comunicado acompanhado de fotos do chefe do tráfico algemado.

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lv/sp/mar/rm/aa

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