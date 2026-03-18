Com lesão no ombro, Kasper Schmeichel fala em possível aposentadoria

O goleiro dinamarquês Kasper Schmeichel, do Celtic da Escócia, se disse "devastado" ao explicar que sua grave lesão no ombro, que o manterá afastado dos gramados por quase um ano, pode forçá-lo a se aposentar.

"Vou precisar de duas cirurgias", disse Schmeichel, de 39 anos, em entrevista à CBS Sports na terça-feira (17) à noite.

"Foi um golpe muito duro. Rompi o bíceps, o manguito rotador e o labrum, e também desloquei o ombro, quase tudo foi afetado. Provavelmente levarei de dez a 12 meses de reabilitação", acrescentou.

"Talvez eu tenha jogado minha última partida de futebol. Sou jogador desde que nasci. Essa ideia [aposentadoria] me deixa arrasado", continuou o filho do lendário ex-goleiro do Manchester United Peter Schmeichel.

Kasper Schmeichel, que defendeu o Leicester de 2011 a 2022, fez parte da incrível saga dos 'Foxes' na histórica conquista do título do Campeonato Inglês em 2016, antes de levantar a Copa da Inglaterra em 2021.

Após rápidas passagens pelo Nice da França e pelo Anderlecht da Bélgica, se transferiu para o Celtic em 2024.

Pela seleção da Dinamarca, são 120 jogos no total, com participações nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, além das Eurocopas de 2021 e 2024.

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